Com a chegada de Carille, Vasco precisa preencher lacunas no elenco; Confira quais

O Vasco anunciou nesta semana a contratação do técnico Fábio Carille para a próxima temporada. O comandante chega com a missão de reforçar a equipe para enfrentar um ano repleto de competições para o Cruz-Maltino. Junto ao novo técnico, o clube também acertou as chegadas do zagueiro Lucas Freitas e do volante Tchê Tchê.

Aliás, apesar dessas aquisições, o Cruz-Maltino ainda precisa de um novo zagueiro, especialmente porque Léo segue negociando com o Athletico e pode ser utilizado como moeda de troca na janela de transferências. Além disso, o clube carioca busca um ponta-esquerda, já que Emerson Rodríguez não agradou e Jean Menezes ainda não se adaptou.

LEIA MAIS: Vasco foi a equipe da Série A com menos contusões em 2024

No ataque, o Vasco passou todo o ano de 2024 sem um reserva à altura de Vegetti. Clayton, que veio do futebol português, foi testado, mas não marcou gols e retornou à Europa. Rayan, portanto, foi quem mais desempenhou a função na ausência do argentino, mas pode deixar o clube e, por origem, atua como ponta-direita.

Vasco precisa buscar um reserva para Vegetti

Todavia, nas laterais, o Cruz-Maltino está bem servido. Pela esquerda, conta com Victor Luís, Leandrinho e Piton, embora este último também possa ser negociado. Pela direita, Puma encerrou bem a temporada de 2024, enquanto Paulo Henrique foi o titular durante boa parte do ano. Tchê Tchê, que acaba de chegar, também pode atuar na posição, caso necessário.

Por fim, o Vasco contará com os retornos de Jair e Paulinho, que praticamente perderam toda a temporada atual. Com ambos em plena forma, eles devem ser titulares sob o comando de Fábio Carille em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.