Campeão no Botafogo, Savarino está no radar de clubes da Rússia

Savarino está no radar do Zenit e do Dínamo de Moscou - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O atacante Savarino, do Botafogo, está na mira do Zenit. Quem garante é o empresário do jogador, André Cury. Em entrevista ao portal Sport24 (da Rússia), ele disse que o clube russo quer não apenas Savarino, mas também Rodrigo Nestor, volante do São Paulo.

“Eles podem ir para a Rússia nessa janela de inverno”, disse Cury, referindo-se ao período de transferências, já que, na Europa, a estação é a mais fria do ano.

O site Euro Football, que também é russo, também mencionou Savarino durante a semana. Mas com relação a outro clube. Assim, informou que o jogador pode ser um substituto de Bitello em outro grande da Rússia, o Dínamo Moscou. Por sinal, Bitello está no radar do próprio Botafogo para a temporada de 2025.

Nascido em Maracaibo, na Venezuela, Jefferson Savarino está no Botafogo desde janeiro de 2024 e seu contrato vai até o fim de 2026 . Ele fechou a temporada com 14 gols e 12 assistências em 55 jogos.

Ele também é jogador da seleção da Venezuela e tem 46 jogos pela equipe nacional do seu país. Marcou 4 gols.

Savarino passou pelo futebol dos EUA

Campeão do Brasileiro e da Libertadores, o atacante de 1,68m – que também tem nacionalidade italiana, pode então migrar para um novo país. Formado no Zulia, da Venezuela, em 2017, ele passou pelo Salt Lake, dos Estados Unidos, e peo Atlético-MG antes de chegar ao Glorioso. Agora, aos 28 anos, pode desembarcar na Rússia, caso haja confirmação do negócio.

