Palmeiras – Retrospectiva 2024: um título no ???pior??? ano da era Abel Ferreira

Palmeiras tem título do Paulistão no pior ano da ''Era Abel Ferreira" - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A temporada de 2023 do Palmeiras pode estar sendo considerada a pior da era Abel Ferreira. Com apenas um título (Paulistão) em 2024, o Verdão acabou eliminado precocemente nas Copas e bateu na trave no Campeonato Brasileiro, terminando no segundo lugar. Neste meio tempo, o clube viveu turbulências, como críticas a Abel, a saída de um ídolo e a reeleição de Leila Pereira. Dessa forma, o Jogada10 relembra como foi a temporada do Alviverde.

JANEIRO

Após um ano de muitas conquistas em 2023, o Palmeiras buscou reforçar o elenco para manter uma base vitoriosa. Para isso, o Verdão acertou as chegadas do volante Aníbal Moreno, o lateral-esquerdo Caio Paulista e os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro.

Contudo, na primeira partida do ano, o Palmeiras tropeçou. Empate em 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa, na estreia da equipe no Paulistão, onde era o atual bicampeão. Veiga chegou a abrir o placar, mas o time do interior empatou nos minutos finais da partida com Willian Farias.

Após o empate na estreia, o Palmeiras engatou e emendou três vitórias seguidas no mês de janeiro. Entre elas, um triunfo no clássico contra o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque. As outras vitórias aconteceram contra Inter de Limeira e RB Bragantino.

FEVEREIRO

O Palmeiras disputou sua primeira final no ano no começo de fevereiro. O Verdão teve pela frente o São Paulo, pela decisão da Supercopa do Brasil, em Belo Horizonte. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a partida no Mineirão acabou indo para os pênaltis. Contudo, Murilo e Piquerez pararam no goleiro Rafael e o Alviverde acabou ficando com o vice-campeonato.

Allianz Parque inicia a troca de gramado, após receber muitas críticas dos próprios jogadores do Palmeiras. Verdão começa a atuar na Arena Barueri.

De volta ao Campeonato Paulista, o Verdão se manteve bem na competição e sem perder nenhum jogo. No mês, foram seis jogos pelo Estadual, com quatro vitórias e dois empates e a primeira colocação do grupo

Contudo, o jogo que mexeu com os ânimos na Academia de Futebol foi o Derbi contra o Corinthians. O Palmeiras vencia o arquirrival por 2 a 0, mas deixou o Alvinegro empatar nos minutos finais. Um detalhe, o Verdão jogou a reta final da partida com um jogador a mais, mas mesmo assim acabou cedendo o empate. O embate também ficou marcado pela falha do goleiro Weverton, no segundo tento do Timão.

Ainda em fevereiro, o Palmeiras acertou mais uma contratação. O meia Rômulo, destaque do Novorizontino, acertou com o Verdão e se apresentaria na Academia de Futebol após o final do Campeonato Paulista.

MARÇO

Nos últimos jogos da fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras consegue um empate com o São Paulo, fora de casa, e uma vitória diante do Botafogo-SP, no Allianz Parque. Assim, a equipe de Abel Ferreira termina como o melhor time na classificação geral do Estadual.

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, Palmeiras não toma conhecimento da Ponte Preta e goleia por 5 a 1 no Allianz Parque. Assim, avançou sem sustos para a semifinal do Estadual.

Na semifinal do Paulistão, Palmeiras tem mais trabalho, mas vence o Novorizontino por 1 a 0 no Allianz Parque. O gol da classificação veio dos pés de Endrick. Agora, o Verdão avançava para encarar o Santos na grande decisão.

No primeiro jogo da decisão do Estadual, Palmeiras perde para o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. O embate também registrou a primeira derrota do Verdão no Campeonato Paulista. Assim, a equipe teria que reverter o placar no Allianz Parque para ficar com o tricampeonato.

ABRIL

Antes de decidir o Paulistão com o Santos, o Palmeiras estreou na Copa Libertadores. Com um time misto, o Verdão foi até Buenos Aires e arrancou um empate com o San Lorenzo. Os argentinos chegaram a abrir o placar, mas Piquerez garantiu a igualdade no Núevo Gasómetro.

Na grande decisão do Paulistão, Palmeiras novamente consegue uma virada heróica, vence o Santos por 2 a 0 e conquista o título Estadual. Aliás, a edição marcou o tricampeonato alviverde, já que havia vencido a competição em 2022 e 2023 também.

Voltando a Libertadores, o Palmeiras consegue sua primeira vitória na competição, ao vencer o Liverpool-URU, no Allianz Parque por 3 a 1. Triunfo impulsiona equipe na tabela de classificação.

Já no Campeonato Brasileiro, Verdão estreia com triunfo em cima do Vitória, fora de casa. 1 a 0 no Barradão, com gol de Richard Ríos.

Palmeiras consegue uma virada incrível em cima do Independiente del Valle, atuando no Equador. Após ver o adversário abrir 2 a 0, Verdão vai buscar a virada com o brilho dos garotos Endrick e Luís Guilherme, somando três pontos importantíssimos.

Pelo Brasileiro, Palmeiras começa a oscilar. Equipe de Abel Ferreira pega uma sequência de três jogos complicados e acaba somando apenas um ponto com uma derrota (1 a 0 para o Internacional) e dois empates ( ambas 0 a 0 contra São Paulo e Flamengo).

MAIO

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil. O adversário: Botafogo-SP. Após uma vitória nos últimos minutos por 2 a 1 no Allianz Parque, Verdão segura o empate sem gols em Ribeirão Preto e avança na competição.

Já na Libertadores, Verdão engatou duas vitórias (5 a 0 em cima do Liverpool-URU e 2 a 1 no Independiente Del Valle) além de um empate (0 a 0 com o San Lorenzo) e avança em primeiro do seu grupo na competição continental.

Abel Ferreira é processado pelo Al-Sadd, do Catar. O clube do Oriente Médio alega que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe catari em 2024

Contudo, no Brasileiro, o Palmeiras seguiu oscilando. Após vencer o Cuiabá fora de casa, o Alviverde perdeu por 2 a 0 para o Athletico Paranaense, na Arena Barueri. Abel Ferreira coloca culpa no estádio, já que o Verdão não vinha atuando no Allianz Parque por conta de shows.

No último dia do mês de maio, Endrick fez sua última partida pelo Palmeiras. Ele estava convocado para disputara a Copa América e precisou se despedir mais cedo do Verdão, já que após a competição de seleções, iria para o Real Madrid.

JUNHO

Palmeiras, enfim, engrena no Campeonato Brasileiro. Equipe de Abel Ferreira vence cinco jogos seguidos e encosta no líder Botafogo. Verdão agora se coloca como um dos postulantes ao título nacional e começa a sonhar com um novo tri.

A única derrota do Palmeiras no mês aconteceu para o Fortaleza, no dia 26 de junho. Em uma atuação ruim e com um esquema tático diferente e contestado de Abel Ferreira, o Leão do Pici dominou o Verdão e venceu por 3 a 0, na Arena Castelão.

Palmeiras acerta a venda do garoto Estêvão. O atacante vai atuar no Chelsea e foi vendido em uma operação que pode chegar a R$350 milhões. O jogador só vai deixar o clube no meio de 2025, quando completar 18 anos.

Durante o mês de junho, uma quase saída mexeu com os bastidores. O atacante Dudu, ídolo do clube, tinha acertado sua transferência ao Cruzeiro. Contudo, após forte pressão da torcida, o jogador reconsiderou e decidiu permanecer no Palmeiras.

JULHO

Mirando se reforçar para o restante da temporada, o Palmeiras traz três novos jogadores: Maurício, Augustín Giay e Felipe Anderson. O último gerando grande expectativa, já que vinha desempenhando muito bem na Lazio, da Itália

Para voltar ao caminho das vitórias no Brasileiro, Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Com grande atuação de Estêvão e Veiga, Verdão vence por 2 a 0, afunda o rival na crise e volta a encostar nos líderes

Após duas vitórias e um empate, o Palmeiras tem a primeira ”decisão” contra o Botafogo no ano. No Nilton Santos, Verdão não consegue se impor e perde para o Glorioso por 1 a 0. Time carioca dispara de vez na liderança.

Verdão passa por sequência complicada. Após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras até vence o Cruzeiro na rodada seguinte, mas perde para Fluminense e Vitória. A derrota para o Rubro-Negro Baiano, aliás, foi o primeiro revés da equipe no Allianz Parque, no ano. A ”crise” começa logo próximo as decisões das Copas.

No último dia do mês, o Palmeiras encara o Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma atuação terrível e sem chutar ao gol de Rossi, Verdão perde por 2 a 0 e se complica na competição. Abel começa a ser contestado por parte dos torcedores.

AGOSTO

No jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Palmeiras pressiona, encurrala o rival carioca, mas vence por apenas 1 a 0 e acaba eliminado da competição. A partida também ficou marcada pela expulsão de Abel Ferreira, que fez um gesto obsceno em direção ao juíz.

Palmeiras também inicia no mês de agosto, o duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, no Nilton Santos, Verdão perde por 2 a 1 e larga em desvantagem na disputa.

Já no duelo da volta, no Allianz Parque, Verdão sai perdendo por 2 a 0, mas consegue empatar em 2 a 2. Gustavo Gómez até chegou a marcar o terceiro, que levaria o jogo para os pênaltis, mas o defensor estava impedido. Assim, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores de forma precoce, ainda nas oitavas de final.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras não perdeu, mas deixou escapar pontos importantes. Afinal, apesar das vitórias diante de São Paulo (2 a 1 ) e Cuiabá ( 5 a 0), o Verdão empatou com Internacional e Flamengo, ambos por 1 a 1 e não conseguiu encostar no Botafogo.

SETEMBRO

Com só uma competição para disputar, o Palmeiras aposta todas suas fichas no Brasileiro e tenta uma arrancada pelo tricampeonato, de uma forma parecida com a que aconteceu no ano passado, quando também passou o Botafogo nas rodadas finais.

O Palmeiras não teve seu estádio durante quase todo o mês de setembro por conta de shows. Também sem a Arena Barueri, o clube levou as partidas da equipe para o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, onde teve 100% de aproveitamento.

No mês, o Alviverde entrou em campo quatro vezes e venceu todos os seus compromissos. O Palmeiras triunfou diante do Athletico Paranaense (2 a 1), Criciúma (5 a 0), Vasco (1 a 0) e Atlético-MG ( 2 a 1)

OUTUBRO

O mês de outubro registrou o período com menos jogos da era Abel Ferreira. Afinal, era a primeira vez, desde que chegou ao clube, que o treinador não chegou pelo menos na semifinal de uma das Copas.

Outubro também ficou marcado pela confirmação do fim da era ”Crefisa” no Palmeiras. A presidente do clube, Leila Pereira, confirmou que a empresa não seria mais a patrocinadora máster do Verdão em 2025, abrindo espaço para outras marcas se interessarem pela parte nobre da camisa alviverde.

Palmeiras e WTorre assinaram acordo para colocar fim a uma batalha judicial de quase 10 anos na gestão do Allianz Parque. Ambas as partes encerram briga e começam a gerir estádio juntos novamente.

Com apenas três jogos no mês, o Palmeiras empatou com RB Bragantino (0 a 0) e Fortaleza (2 a 2), além de vencer o Juventude por 5 a 3, fora de casa.

NOVEMBRO

Palmeiras perde para o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro e se complica na briga pelo título. Além disso, o Alviverde perdeu um tabu de três anos sem perder para o arquirrival.

Nas rodadas seguintes, Palmeiras vence Grêmio no Allianz e Bahia na Fonte Nova, conta com tropeços do Botafogo e fica vivo na briga pelo título. Diferença para o Botafogo cai para três pontos.

Palmeiras vence o Atlético Goianiense, fora de casa, vê o Botafogo empatar com o Vitória e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Verdão depende apenas das próprias forças para ser tricampeão nacional

Na ”final” do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Allianz Parque. O Verdão precisava de apenas um empate para se manter na liderança. Contudo, os cariocas se impõe, mesmo fora de casa, vencem por 3 a 1 e reassumem o primeiro lugar. Alviverde não depende apenas de si pelo tri. Abel Ferreira ouve gritos de burro de parte da torcida.

Leila Pereira vence Savério Orlandi e é reeleita presidente do Palmeiras. Empresária vai para seu segundo mandato no clube.

DEZEMBRO

Palmeiras vence o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão e segue vivo pelo título. Verdão estava empatando até os minutos finais, quando Estêvão fez um golaço de falta para garantir os três pontos

Na última rodada o Palmeiras precisava vencer o Fluminense e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo. Contudo, Verdão perde para o Tricolor Carioca, Glorioso vence sua partida e o time de Abel Ferreira fica com o vice-campeonato.

Leila Pereira toma posse e é oficialmente reeleita presidente do Palmeiras.

Após as negociações falharem no meio do ano, o atacante Dudu rescindiu seu contrato e deixou o Palmeiras após 10 anos. O destino do jogador deve ser o Cruzeiro.

O Verdão agiu rápido e já acertou a contratação do uruguaio Facundo Torres para o lugar de Dudu. O atacante é o primeiro reforço do Palmeiras para 2025. Outros nomes estão no radar e podem chegar como Paulinho, do Atlético-MG e Andreas Pereira, do Fulham.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.