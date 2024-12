Flamengo decide não renovar com David Luiz

David Luiz não fica no Flamengo - (crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Acabou a passagem de David Luiz no Flamengo após três temporadas e meia. O Rubro-Negro informou neste domingo (22), que decidiu não renovar o vínculo com o zagueiro de 37 anos. que tem contrato até o fim de dezembro.

Por meio das redes sociais, o Flamengo publicou uma nota confirmando a decisão e se despedindo do zagueiro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão!”, escreveu em nota.

David Luiz tinha a permanência encaminhada com a antiga gestão. Aliás, o zagueiro estava disposto a reduzir o salário para ficar na equipe. No entanto, a nova gestão, ao avaliar a situação do jogador, optou por não estender o contrato. Dessa forma, após uma reunião entre José Boto, novo diretor de futebol e o técnico Filipe Luís, o zagueiro foi comunicado da decisão pelo dirigente.

Vale ressaltar que o Rubro-Negro tem outros quatro jogadores na posição: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton.

Desde o fim de 2021 no Flamengo, David Luiz, portanto, atuou em 132 partidas neste período, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.

