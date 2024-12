Ex-lateral do Fluminense pode ser reforço do Barcelona

Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 29/09/2019 - Maracan.. - Caio Henrique comemorando gol.Campeonato Brasileiro. 22.. Rodada. Jogo Fluminense x Gr..mio..FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

Caio Henrique, ex-lateral do Fluminense e atualmente no Monaco (FRA), pode estar próximo de defender um dos maiores clubes do futebol mundial. Segundo informações divulgadas pelos jornais As e Mundo Deportivo, o jogador de 27 anos é apontado como o principal alvo do Barcelona para a posição.

O clube catalão planeja sua contratação por empréstimo, incluindo uma opção de compra ao término da temporada europeia. Deco, ex-ídolo do Fluminense e atual diretor do Barcelona, já iniciou conversas com o estafe do lateral-esquerdo. Além disso, o atleta demonstrou interesse em facilitar o acordo e mudar de clube.

Embora tenha contrato com o Monaco até o meio de 2027, o jogador não está satisfeito com sua situação na França. Desde a chegada de Adi Hütter ao comando do time, Caio Henrique perdeu espaço na equipe. Esse cenário, por sua vez, intensifica o desejo por novos desafios.

