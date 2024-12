Botafogo agradece e deseja sorte ao Adryelson em despedida

Adryelson está de saída oficialmente do Botafogo. O clube carioca usou as redes sociais para se despedir do zagueiro que voltou ao Alvinegro no meio do ano para ajudar a equipe na busca pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

“Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você. Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. ESTAVA ESCRITO!”, postou o Botafogo.

O zagueiro chegou por empréstimo junto ao Lyon, da França, e agora vai retornar para a equipe francesa. Vale ressaltar que o jogador, uma das peças chaves em 2023, se tornou novamente importante para o Glorioso, principalmente na reta final.

Com a lesão do zagueiro Bastos, na partida contra o Palmeiras – quatro dias antes da decisão da Libertadores, Adryelson assumiu a posição, e, portanto, foi titular na final da competição e nos outros jogos do Brasileirão, além da partida contra o Pachuca, pela Copa Intercontinental.

Dessa forma, neste período curto, o jogador atuou em 11 jogos, marcou um gol e conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

