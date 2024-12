Fluminense segue de olho em Renato Kayzer, do Fortaleza; veja o valor

Rento Kayzer em ação com a camisa do Fortaleza ao longo da temporada - (crédito: Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Com o fim da temporada, o Fluminense busca reformular seu elenco para 2025. Com isso, a diretoria mira uma reposição para o John Kennedy, que está de saída para o Pachuca, do México. Um dos nomes ventilados é o de Renato Kayzer, do Fortaleza. Para esta negociação, o Leão do Pici já estipulou o valor para a possível venda do atleta, segundo informações do jornal “O Povo”.

Dessa forma, o clube cearense deseja 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,1 milhões na cotação atual) para negociar o jogador. Aos 28 anos, o atacante tem contrato até dezembro de 2025 e a partir de junho pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. O Leão é dono de 60% dos direitos econômicos.

O jogador chegou ao Leão do Pici em 2022, mas teve três empréstimos ao longo deste período. O mais recente foi para o Criciúma, de janeiro a abril. No entanto, o atleta se destacou no clube catarinense e retornou ao time cearense.

No Campeonato Brasileiro de 2024, Kayzer realizou 29 partidas, com seis gols (um pelo Criciúma e cinco pelo Fortaleza) e uma assistência. O último jogo do atacante aconteceu no dia 26 de novembro, no empate sem gols com o Flamengo, na Arena Castelão. Na ocasião, atuou por 26 minutos.

Por fim, o jogador possui uma vasta experiência no futebol brasileiro, com passagem por 15 clubes, como Vasco, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense e América-MG. Além disso, o atleta já atuou na Coreia do Sul, pelo Daejeon Citizen, em 2022.

