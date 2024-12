Após ano mágico no Botafogo, Bastos é recebido por ministro de Angola

Um dos grandes nomes do Botafogo na temporada, o zagueiro Bastos chegou em Luanda, capital de Angola, e teve uma grande recepção. Rui Falcão, ministro da juventude e esporte do país, fez questão de receber o defensor, que foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Além disso, o ministro concedeu uma honraria ao jogador pela ótima temporada. No momento, o atleta está passando férias em seu país de origem e entregou uma camisa do Alvinegro de presente para o oficial, durante o encontro.

A presença de um dos principais jogadores da seleção africana, fez com que o interesse pelo Botafogo aumentasse por lá. Afinal, o camisa 15 não só foi um dos destaques da equipe de Artur Jorge, como também ajudou a levar o nome do clube para outro continente.

Por fim, com a camisa do Alvinegro, o zagueiro esteve em campo em 55 oportunidades ao longo da temporada e marcou quatro gols. Ao lado de Barboza, formou uma dupla de zaga segura e consistente, que encantou o torcedor e faturou títulos. “Isso mostra que o trabalho supera tudo. Temos grupo muito trabalhador, é motivo de orgulho. Não dá para descrever, entramos na história do clube, só foi possível porque trabalhamos muito. Não há outro caminho se não for o trabalho. Estamos muito felizes por isso”, disse. “Tenho que melhorar dia após dia, recuperar bem para voltar o mais rápido possível para ajudar o Botafogo. Quero voltar o mais rápido possível, tenho que respeitar o processo de recuperação. Quando estiver pronto, estarei à disposição do treinador”, completou Bastos ao conquistar os títulos.

