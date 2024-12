Candangão 2025: saiba o que fizeram os 10 times neste fim de semana

A 27 dias do início do Campeonato do Distrito Federal, em 18 de janeiro, os 10 times candidatos ao título cumprem a programação antes das pausas para o Natal e o réveillon. A programação dos amistosos e treinos foi intensa neste fim de semana. Atual campeão, o Ceilândia empatou com o Goianésia. Brasiliense, Capital e Gama também escolheram adversários goianos. Outros preferiram desenferrujar contra times amadores.

O Real Brasília enfrentaria o Trindade no sábado, mas o ônibus do convidado apresentou problemas, a delegação ficou pelo caminho na estrada e a equipe candanga substituiu o jogo por mais uma sessão de treino para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Candangão. Os jovens da base representarão a equipe no Candangão sob o comando de Victor Hugo, o Kaká. Saiba a seguir, time por time, como foi o fim de semana dos 10 participantes.



» Brasiliense

Quarto colocado no Candangão do ano passado, o Brasiliense enfrentou o Crac na última quinta-feira, em Catalão (GO), e derrotou os donos da casa por 3 x 0. Tobinha, Rubens e Kaynan marcaram para o time amarelo.

» Capital

Wallace fez o gol da vitória do Capital por 1 x 0 contra o Inhumas no amistoso disputado no último sábado no estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá.

» Ceilandense

Empatou por 2 x 2 com o Samambaia no amistoso disputado na última sexta-feira no Estádio Serejão, em Taguatinga. Baianinho e Breno marcaram para o Ceilandense.

» Ceilândia

Atual campeão do Distrito Federal, o Ceilândia empatou por 1 x 1 com o Goianésia no amistoso disputado em Barro Alto (GO). Wisman fez o gol da equipe alvinegra.

» Gama

O time do técnico Glauber Ramos venceu jogo treino contra o Anápolis-GO neste domingo por 3 x 0. Os gols do recordista de títulos do DF com 13 troféus foram marcador por Daniel Costa, Nunes e Vitinho.

» Legião

De volta à elite em 2025, o vice-campeão da Série B em 2024 treinou no fim de semana e só voltará a campo em um amistoso marcado para o próximo dia 30.

» Paranoá

Em ritmo de pré-temporada, o time recebeu o Estrela Vermelha na tarde do último sábado no Centro de Treinamento do clube e venceu com gols de David, Thiago André e Lucas Victor.

» Real Brasília

Os meninos da Copinha, que também representarão o Leão do Planalto no Candangão, jogariam amistoso contra o Trindade, sábado, no Defelê, mas o ônibus do time goiano teve problemas.

» Samambaia

Empatou por 2 x 2 com o Ceilandense neste fim de semana no amistoso disputado na última sexta-feira no Estádio Serejão, em Taguatinga.

» Sobradinho

Recém-promovido de volta à primeira divisão, o Leão da Serra aproveitou o fim de semana para ficar em casa preparando-se no CT.