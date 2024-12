Substituto de Donnarumma pega dois pênaltis, e PSG avança na Copa da França

Substituto do goleiro Donnarumma, Matvei Safonov foi o destaque do PSG na classificação à quarta fase da Copa da França. Neste domingo (22), ele pegou dois pênaltis contra o Lens, que ajudaram os parisienses a avançar na competição.

No tempo normal, tudo igual: 1 a 1. M’Bala Nzola abriu o placar para o time da casa, já no segundo tempo, e o português Gonçalo Ramos deixou tudo igual para o PSG, aos 24 minutos.

Com o empate, o jogo foi para os pênaltis. Os dois times converteram as três primeiras cobranças. Até que Safonov entrou em ação, pegando o chute de Nzola. Barcola colocou o PSG na frente. Em seguida, o goleiro defendeu o arremate de Diouf, garantindo a classificação dos parisienses.

Donnarumma foi desfalque após levar um pisão no rosto na vitória do PSG sobre o Monaco, pelo Campeonato Francês. O goleiro levou pontos no rosto e não tem presença garantida na primeira partida de 2025, a disputa da Supercopa da França, contra o próprio Monaco, no dia 5 de janeiro.

