Mbappé curte boa fase e encerra 2024 em forma: ‘Adaptação acabou’

Mbappé provou neste domingo (22) que pode ser o protagonista do Real Madrid. O atacante francês chamou a responsabilidade com a ausência de Vini Jr, suspenso, e foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no Santiago Bernabéu. O camisa 9 marcou um golaço de fora da área.

Após o jogo, Mbappé comemorou a volta da boa fase e admitiu que passou por problemas em seus primeiros seis meses de clube. Agora, na visão do jogador, as turbulências ficaram para trás.

“Acho que nós nos conhecemos melhor, eu entrei na equipe e isso traz muitas mudanças, mas agora a adaptação acabou, como disse o Mister (Carlo Ancelotti, técnico do Real). Dá para ver em campo que me entendo melhor com meus companheiros e temos jogado sempre melhor”, garantiu o camisa 9.

O atacante afirmou que foi ao fundo do poço após a derrota para o Athletic Bilbao, quando desperdiçou até um pênalti. A partir do jogo no San Mamés, Mbappé marcou nas quatro partidas seguintes que esteve em campo.

“Posso dar muito mais, e sei que tenho muito mais nas pernas. Nos últimos jogos, estive melhor. O jogo contra o Bilbao me fez bem, cheguei ao fundo, eu perco um pênalti e nesse momento me dou conta que tenho que dar o máximo por essa camisa e jogar com personalidade”, destacou.

Mbappé marcou nos últimos quatro jogos

A recuperação do francês teve início no 3 a 0 sobre o Girona, quando marcou um gol. Em seguida, foi fundamental no triunfo fora de casa sobre a Atalanta por 3 a 2, pela Liga dos Campeões. No empate em 3 a 3 contra o Rayo Vallecano, não atuou por estar lesionado. Contudo, conseguiu se recuperar a tempo para jogar a final da Copa Intercontinental, quando abriu o placar no 3 a 0 sobre o Pachuca, do México. Neste domingo, um golaço de fora da área e um jogo de destaque.

O Real Madrid volta a campo no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O triunfo sobre o Sevilla colocou os Merengues na segunda posição, um ponto atrás do líder Atlético de Madrid e dois à frente do Barcelona.

