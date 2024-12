Vasco abre conversas com Marcos Paulo, ex-Fluminense e São Paulo

Marcos Paulo quando defendia as cores do RWD Molenbeek, da Bélgica - (crédito: Foto: Divulgação/RWD Molenbeek)

Após o fim da temporada, o Vasco segue forte no mercado para qualificar o elenco para 2025. Assim, o clube carioca tem interesse no atacante Marcos Paulo, meia do Atlético de Madrid. Aos 23, o jogador, revelado pelo Fluminense, conversa com o Cruz-Maltino para um possível empréstimo. A informação é do portal “Lance”

Em 2021, o atleta chegou aos Colchoneros, porém jamais conseguiu ter regularidade e seguiu para outros clubes por empréstimos. Um deles aconteceu em 2023, quando defendeu as cores do São Paulo. Agora, um novo retorno ao futebol brasileiro e carioca é visto com bons olhos.

Esse modelo de negócio (empréstimo) também seria a melhor maneira para que o Vasco consiga avançar na negociação. Uma contratação em definitivo, no momento, é inviável , visto que a multa rescisória é alta.

Com a contratação do técnico Fábio Carille, o Cruz-Maltino encaminhou a contratação do volante Tchê Tchê, que deixou o Botafogo, e do zagueiro Lucas Freitas, que estava emprestado pelo Palmeiras ao Juventude.

Vale lembrar que Marcos Paulo sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e desde então busca adquirir regularidade. No segundo semestre, assinou, por empréstimo, com o Molenbeek, equipe belga de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Por lá, ele atuou por 18 minutos em dois jogos na segunda divisão do país, sem participar de gols. Além do futebol belga, o atacante também já passou por Famalicão (Portugal) e Mirandés (Espanha).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.