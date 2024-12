Hércules é a contratação mais cara da história do Fluminense

Hércules em ação com a camisa do Fortaleza na temporada - (crédito: Foto: João Moura/FEC)

O Fluminense surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação de Hércules, do Fortaleza, na última sexta-feira (20). Assim, o volante, que custou R$ 29 milhões (70% dos direitos econômicos), se tornou a contratação mais cara da história do clube em valores absolutos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, esta transação superou a de Facundo Bernal, adquirido por R$ 20,2 milhões, no meio deste ano, vindo do Defensor, do Uruguai.

Por outro lado, levando em conta os valores corrigidos para os dias atuais, Hércules fica na quarta colocação na lista. Quem lidera é Thiago Neves, com algo em torno de R$ 38,76 milhões em 2012, com os valores corrigidos pelo IPCA.

Na ocasião, o meio-campista, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou ao Tricolor por R$ 16 milhões (cerca de R$ 38,76 milhões nos dias de hoje com a correção).





Além disso, esta foi a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense. Vale lembrar que ele chegou ao Leão do Pici em 2022, por R$ 250 mil, vindo do Atlético-CE. Por fim, na região Nordeste, Hércules, de 24 anos, ocupa a segunda colocação, atrás apenas de Pedro Lima, que foi negociado do Sport para o Wolverhampton por 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação de julho deste ano). Maiores contratações do Fluminense em valores absolutos 1 – Hércules – R$ 29 milhões

2 – Facundo Bernal – R$ 20,2 milhões

3 – Thiago Neves – R$ 16 milhões

4 – David Terans – R$ 14 milhões

Contratações mais caras do Fluminense com os valores corrigidos