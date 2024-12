Ex-técnico do Flamengo pede contratação de Erick Pulgar

O incômodo de Erick Pulgar com sua valorização financeira no Flamengo pode abrir caminhos para uma transferência ao futebol francês. Isso porque Jorge Sampaoli, que trabalhou com o volante no Rubro-Negro, indicou o chileno ao Rennes para 2025. O atleta tem vínculo com o clube carioca até o fim da próxima temporada.

Após o pedido de Sampaoli, a diretoria do Rennes entrou em contato diretamente com Pulgar para avaliar a possível investida. O chileno, ainda de acordo com Venê Casagrande, não se manifestou contrário à possibilidade, mas pediu que a cúpula tratasse do assunto com dirigentes rubro-negros.

Importante destacar que o técnico argentino havia indicado outros dois nomes do elenco rubro-negro à diretoria do Rennes. Trata-se de Gerson, que trabalhou com Sampaoli em seus dois últimos clubes, e Fabrício Bruno. Ambos se firmaram entre os titulares na passagem do treinador pelo Rio.

No Rio de Janeiro desde 2022, Erick Pulgar tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2025 mas há chances de um rompimento antes do previsto. Clube e staff ainda não avançaram pela renovação contratual, e o volante passou a se sentir desvalorizado financeiramente, visto que tem um dos menores salários do setor.

Saída do Flamengo

O nome de Erick Pulgar ganhou destaque após o imbróglio por renovação se tornar pauta na mídia esportiva continental. Recentemente, a imprensa chilena noticiou o interesse do Colo-Colo na contratação do atleta, mas a assessoria do atleta descartou qualquer chance de transferência a seu país natal.

Em contrapartida, uma transferência à Europa faz parte da projeção de Pulgar – que acredita ter mercado no futebol europeu – e não está descartada. Dependerá, evidentemente, de um bom investimento para todos os lados envolvidos.

A saída de Pulgar também depende de outras questões para além dos cofres. Isso porque o técnico Filipe Luís admira as habilidades do chileno e o considera peça importante para seu estilo de jogo. O treinador, inclusive, chegou a tratá-lo publicamente como um atleta ”nível Barcelona”.

Vale destacar que a troca de gestão também pode influenciar nas tratativas por renovação. A permanência ou a saída passarão pelo aval de José Boto, diretor de futebol, e de Bap, presidente do Flamengo.

Números

A chegada de Erick Pulgar custou R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros em acordo com a Fiorentina. No clube desde 2022, o chileno se tornou titular absoluto justamente com a chegada de Jorge Sampaoli, em abril de 2023. Foi com o treinador que o volante viveu seu auge na equipe.

De 2022 para cá, Pulgar disputou 101 jogos pelo Rubro-Negro: 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. O volante contribuiu com dois gols e nove assistências em quase 7 mil minutos em campo. Ainda nesse período, conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.

