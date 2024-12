Palmeiras aposta em interesse de Andreas Pereira para contratar meia

O Palmeiras segue com sua postura agressiva no mercado, buscando se reforçar para a próxima temporada. Um dos alvos do Verdão neste momento é Andreas Pereira. O jogador está no Fulham, da Inglaterra e tirá-lo da Europa não deve ser uma tarefa fácil. Contudo, o Alviverde conta com um trunfo nas tratativas: o interesse do próprio atleta em vir para o Brasil.

Durante as tratativas com a diretoria alviverde, Andreas Pereira sinalizou o interesse de jogar no Palmeiras. Foi por isso que ele deu sinal verde aos seus empresários para continuar a negociação, atualmente entre os clubes. A dificuldade do Verdão neste momento é chegar em um denominador comum com o Fulham. A intenção é comprar os diretos do atleta de forma direta, sem envolver atletas, assim com está sendo com Paulinho, do Atlético-MG.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela de transferência, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 15 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

O Palmeiras no mercado de transferência

O Palmeiras, por sua vez, mantém sua postura agressiva no mercado de transferência. A diretoria vê Andreas Pereira como uma ”cereja do bolo” na construção do elenco que vai disputar o Super Mundial de Clubes. Além do meia, o Verdão está próximo de anunciar a contratação de Paulinho, do Atlético-MG e já tem tudo certo com o uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City.

