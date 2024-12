São Paulo prepara reformulação e pode ter 13 saídas no mês de dezembro

O São Paulo, vivendo uma situação financeira diferente e delicada no atual momento, prepara uma reformulação no elenco. Ainda sem anunciar nenhum reforço oficialmente, o Tricolor pode terminar o mês de dezembro com 13 saídas de atletas do atual plantel de Luis Zubeldía.

A lista leva em conta jogadores que terminarão contrato com o clube, atletas emprestados e outros que estão sendo negociados no mercado de transferências. Na visão da diretoria, as saídas serão importantes para a chegada de outros nomes em 2025. Casos do meia Oscar e do lateral-esquerdo Wendell.

As saídas confirmadas neste momento são de Rafinha, que não vai renovar seu contrato e Welington, que tem um pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra. Além disso, outro lateral, Jamal Lewis, voltou ao Newcastle para tratar de uma lesão e terá seu empréstimo encerrado com o Tricolor.

Além disso, outros nomes como de Wellington Rato (negocia com o Vitória), Liziero (negocia com o Sport), Michel Araújo e Rodrigo Nestor (ambos negociam com o Bahia), podem deixar o clube nos próximos dias. Já os jovens Matheus Belém e Pedro Vilhena, serão negociados com Chapecoense e Ponte Preta respectivamente. O lateral-direito Raí Ramos acertou sua rescisão com o Tricolor e fechou com o Atlético-GO.

Por fim, os últimos casos são de Galoppo, que não faz parte dos planos para 2025 e negocia um empréstimo com o Santos, além de Orejuela e Jhegson Mendéz, que negociam sua rescisão de contrato.

São Paulo terá que cortar gastos em 2025

Aliás, por conta do teto de gastos com o futebol imposto pela criação do FIDC (Fundo de Investimento de Direitos Creditórios), diretoria do São Paulo quer também iniciar 2025 com uma folha salarial menor relação à que terminou o Brasileirão. Afinal, ele chegou a ser de R$ 18 milhões mensais.

