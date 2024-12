‘Fez uma escolha’: Iza quebra silêncio sobre relação com Yuri Lima após nascimento de Nala

Iza e Yuri Lima decidiram mesmo deixar o caso de infidelidade do atleta no passado para focar na nova – e inédita – vida em família. A cantora revelou, em entrevista ao Fantástico, que o ex-jogador do Mirassol optou por ficar próximo das duas no Rio de Janeiro e, assim, participar ativamente da rotina de Nala.

“Ele está 24 horas por dia presente. Algo que sempre achei muito importante, sempre significou muito para mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro”, revelou Iza no último domingo (22).

Os rumores de uma possível reconciliação começaram em agosto, meses antes do nascimento de Nala, quando Yuri voltou a frequentar a casa da ex. A assessoria de Iza confirmou a reaproximação dos dois à época, mas não ratificou os boatos sobre o namoro.

Nascimento de Nala

A primeira filha do casal nasceu no dia 13 de outubro no Hospital Perinatal da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A chegada de Nala fez com que os pais se reaproximassem, após a polêmica separação, e também mudou todo os rumos da vida de Iza.

“A vida se tornou muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala realmente me transformou em uma pessoa melhor. Me transformou numa mulher mais completa […] Ela não para quieta. Não sei se é porque eu sacudi ela na minha barriga durante esses nove meses”, e completou com seu relato de parto:

“Eu estava com minha pressão subindo. Então, a gente seguiu orientações médicas, e eu fiz uma cesária. Mas foi lindo, como tinha que acontecer. Estava todo mundo cantando Steve Wonder”, revelou.

Escolha do nome

Iza também revelou que ela e Lima escolheram o nome “Nala” por inspiração na personagem do filme “O Rei Leão”. Além disso, a cantora revelou que a origem africana e o diversos significados entre “dádiva” e “rainha” também foram cruciais para decisão.

Yuri Lima e Iza

O fim do namoro do casal ficou marcado por uma polêmica de infidelidade por parte do ex-atleta. Iza comunicou o término através de um vídeo no Instagram em que revelou a traição de Yuri com uma mulher que ele “nunca tinha deixado de conversar”.

A notícia do término pegou o ex-jogador de surpresa, visto que ele estava em campo no momento da publicação do vídeo, mas revirou sua vida. Yuri deixou o Mirassol pouco tempo depois para, segundo fontes, trabalhar na empresa de Iza – como uma das supostas condições impostas por ela na reconciliação.

Desde os boatos de reconciliação, Iza só voltou a aparecer no Instagram do pai de Nala na semana passada, após o lançamento do clipe da música dedicada à filha.

