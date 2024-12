Caio Alexandre, do Bahia, fala sobre títulos do Botafogo: ‘Gratidão enorme’

Caio Alexandre em ação com a camisa do Bahia ao longo da temporada - (crédito: Foto: Tiago Caldas/Bahia)

Revelado pelo Botafogo, Caio Alexandre, que atualmente defende as cores do Bahia, admitiu estar feliz com o bom momento do clube carioca, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Assim, o jogador, de férias no Rio de Janeiro, participou do “Tá na Área”, do SporTV e citou sua gratidão pelo Alvinegro.

“A gente fica feliz pelos amigos. É um clube que eu tenho uma gratidão enorme, que me revelou para o futebol, que hoje merece estar tendo as suas conquistas. Tenho amigos lá até hoje, mandei mensagem para alguns parabenizando”, disse.

“Acabamos vencendo eles em alguns confrontos, mas foram todos confrontos muito difíceis. Todos nós sabíamos do potencial que a equipe do Botafogo tinha e, consequentemente, demonstrou aí sendo campeão da Libertadores e brasileiro”, acrescentou.

Vale lembrar que o jogador deixou o Botafogo em janeiro de 2024, quando chegou ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, por US$ 2,375 milhões (R$ 13,1 milhões na ocasião). Em seguida, atuou pelo Fortaleza, por empréstimo, até assinar com o Bahia.

“Pelo Botafogo eu só tenho gratidão por ter aberto as portas para um Caio jovem, para desenvolver, por pessoas que estiveram lá e acreditaram no meu potencial para me apresentar para o futebol brasileiro. Fico feliz pela conquista dos meus amigos e pela conquista do clube também”, frisou.

