Caçula do Fluminense, Wesley Natã projeta Copinha: ‘Futebol de muita garra’

Wesley Natã está pronto para disputar a Copinha com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Com a proximidade das festas de fim de ano, o futebol brasileiro se prepara para a chegada da Copa São Paulo de futebol Júnior, a famosa Copinha, em janeiro de 2025. Assim, Wesley Natã, caçula do Fluminense e único do elenco nascido em 2008, falou sobre a expectativa de atuar pela competição.

Vale destacar que o atacante está acostumado a jogar em uma categoria acima. Apesar do nervosismo de encarar adversários mais velhos, o jogador esbanja confiança em demonstrar um futebol alegre e com muita garra na busca pelo título.

Ele destaca o ano que fez como crucial para a promoção à equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez. Campeão da Copa Olaria e do Torneio Guilherme Embry Sub-16, o atleta, que ainda acumula convocações para seleções de base, ajudou a decidir os títulos brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.

“Tento ficar tranquilo e peço a Deus confiança para jogar à vontade e resolver dentro de campo. O futebol alegre e de muita garra já é algo meu. Sou um jogador de força, velocidade e inteligência, e estou pronto para fazer uma grande Copinha”, disse o Moleque de Xerém, de apenas 16 anos.

“Estou muito feliz com a oportunidade. Graças a Deus, foi um ano especial, mas busco ainda mais. Eles têm me dado muita confiança e me deixado livre para jogar e evoluir, que é o principal”, revelou ao site do clube.

“Estamos treinando bastante e nos preparando bem para entrar em campo sempre ligados, do início ao fim. Nesse sentido, é manter a cabeça boa, buscar o gol e as vitórias”, finalizou Wesley Natã.

