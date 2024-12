Grêmio será obrigado a mudar rota em busca por novo treinador

O Grêmio retorna à estaca zero na busca por um novo treinador. Isso porque as negociações antes avançadas com Pedro Caixinha tiveram um desfecho negativo. As partes tinham chegado a um acordo verbal pelo tempo de contrato e remuneração. Contudo, uma cláusula no vínculo foi citada como um dos principais motivos para impedir a concretização do negócio, além de um pacote de pedidos do português. Deste modo, o clube tomou a decisão de encerrar as tratativas com o treinador nesta segunda-feira (23). Com isso, a tendência é a de que o Tricolor Gaúcho volte as suas atenções a outros nomes anteriormente em pauta como são os casos de Cléber Xavier, bem como os argentinos Hernán Crespo e Matias Almeyda.

O primeiro profissional foi ex-assistente de Tite no Flamengo e Seleção Brasileira. Cléber se movimenta para iniciar carreira solo e foi bem avaliado internamente pelo clube. Crespo já teve uma passagem pelo São Paulo, mas está livre no mercado. Neste cenário, um possível trunfo é a admiração do presidente Alberto Guerra. Além de outro argentino, Matias Almeyda, que atualmente trabalha no AEK, da Grécia.

Grêmio se frustra em negociações com Pedro Caixinha

A prioridade do Imortal passou a ser fechar a contratação de um novo comandante depois de preencher lacunas na diretoria e comissão fixa. Assim, o clube começou a intensificar suas movimentações com os candidatos a substituto de Renato Gaúcho. Após a negativa de Tite, seu plano A, o Tricolor Gaúcho sondou Arce e Fábio Carille, com a ajuda do ex-técnico Felipão, porém sem avanço nas conversas.

Deste modo, Caixinha se tornou o favorito. O comandante se encaixava no perfil traçado como ideal pelo clube. “Aguerrido, forte e intenso” como frisou o diretor de futebol Guto Peixoto. Assim como um profissional com maior capacidade tática. O Grêmio encaminhou o contrato visando que o português o assinasse na última quinta-feira (19) e pudesse anunciá-lo no dia seguinte. Entretanto, a demora em receber o vínculo assinado e a ausência de contato com os seus agentes provocaram uma mudança no panorama.

Tanto que a partir da noite do último domingo (22), o discurso interno era de retornar ao mercado para abrir negociações com outro técnico. Com esta reviravolta, possíveis novos destinos de Pedro Caixinha podem ser o Atlético, que não conseguiu um acordo com Luis Castro, e o Botafogo, já que ainda há uma indefinição com relação à permanência ou saída de Artur Jorge.

