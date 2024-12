Paulo Henrique faz balanço da temporada e cita lições do Vasco para 2025

Um dos destaques defensivos do Vasco na temporada, o lateral Paulo Henrique fez um balanço do ano e falou sobre as lições para 2025. Assim, o jogador resumiu que o Cruz-Maltino fez uma temporada positiva, entretanto deixou pontos importantes pelo caminho que custaram uma vaga na Libertadores.

“Acho que foi uma temporada bem positiva. Claro que almejávamos coisas maiores no ano, porém conseguimos chegar à semifinal da Copa do Brasil e um bom desempenho no Brasileirão. Poderíamos ter brigado por uma vaga direta na Libertadores, mas oscilações acontecem durante o ano. temos coisas boas para colher no ano que vem”, disse à VascoTV.

“Foram alguns erros pontuais em momentos decisivos no ano, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Poderíamos ter vencido partidas e até buscado alguns empates. Deixamos pontos importantes pelo caminho e temos que melhorar para 2025”, completou.

Ao longo da temporada, o time perdeu a chance de chegar à final da Copa do Brasil ao perder para o Atlético-MG na semifinal. No Campeonato Brasileiro, a equipe carioca reagiu e encerrou sua participação na 10ª colocação, com 50 pontos, e a vaga na Sul-Americana garantida. Por fim, Paulo Henrique elogiou a torcida e o clima do clube.

“A torcida é apaixonada, diferente. O ambiente familiar que o clube e os funcionários proporcionam é ótimo. Eu sempre disse isso desde que cheguei, que me sinto em casa. O clube e a torcida, todos te abraçam”, concluiu.

