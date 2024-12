São Paulo acerta com nova patrocinadora para 2025

O São Paulo anunciou, na manhã desta segunda-feira (23/12), um novo patrocinador para a sua camisa. Trata-se da Elgin, empresa de produtos para uso residencial e comercial. Os valores do acordo com a companhia não foram divulgados, mas ela estampará sua marca na linha frontal central (acima do escudo do time na camisa).

A estreia oficial da marca na camiseta tricolor em campo será internacional. Afinal, está prevista para o embate entre São Paulo e Cruzeiro, na Florida, nos Estados Unidos. Os times se enfrentam no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, localizado em Orlando, como parte da FC Series. Já com a logo da nova patrocinadora centralizada na região superior da camisa, o São Paulo é um dos três times brasileiros a marcar presença no torneio.

Segundo o clube, essa será a primeira vez que este espaço é disponibilizado a uma empresa. Assim, abre uma nova propriedade comercial para o clube e, consequentemente, uma nova fonte de receita.

“Ter a Elgin como um de nossos patrocinadores que estampam nossa camisa é uma grande satisfação. Assim como o São Paulo, uma marca brasileira, tradicional e conhecida de todos os brasileiros e amada por muitos. É uma parceria que tem tudo para ser feliz para ambos”, disse Eduardo Toni, diretor de marketing do clube.

“Acreditamos plenamente na capacidade do nosso povo. Assim, queremos trazer esse orgulho que sentimos do nosso futebol também para a confiança que o consumidor tem nos produtos feitos no Brasil”, disse Anderson Bruno, Vice-Presidente Comercial da Elgin.

