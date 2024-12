Vídeo de Júnior Santos, do Botafogo, lutando boxe em cima de trio elétrico viraliza

Júnior Santos não poderia encerrar o histórico ano de 2024 sem retornar parte de seu sucesso às origens. Um dos pilares da soberania botafoguense na temporada, o jogador organizou uma partida beneficente em Conceição do Jacuípe, na Bahia, e depois ainda participou do desfile de trio elétrico pelas ruas de sua cidade natal.

A partida beneficente no Estádio Roseirão arrecadou alimentos para instituições de amparo social. Júnior Santos participou das atividades com a camisa do Botafogo e, inclusive, balançou as redes levando os torcedores à loucura.

Depois de desfilar suas habilidades no Roseirão, o jogador decidiu mostrar sua versatilidade em cima de um trio elétrico. Júnior Santos deixou a carreira futebolista de lado e assumiu outra profissão: a de lutador. Isso porque um vídeo do atleta fazendo movimentos de boxe tem viralizado nas redes sociais.

simplesmente Junior Santos boxeando num trio elétrico na cidade dele que fez uma festa pra recebê-lo é tempo kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/IJJaf9Eugf — rayane CAMPEÃ DO BRASIL E DA AMÉRICA ? (@theincrivelray) December 23, 2024

O sósia do Luva de Pedreiro participou da ação beneficente e compartilhou alguns registros da ação nas redes sociais.

Repercussão

O vídeo evidentemente tomou as redes sociais e ganhou um destaque ainda maior entre torcedores do Glorioso. “Imagina não se identificar como fã incondicional de Júnior Santos”, escreveu um alvinegro no X (antigo Twitter).

“Estamos falando do maior vídeo da história da humanidade”, disse outro torcedor.

Kkkkkkkkkkkkkk crl Jr Santos vive mané — Novinhoo (@OficiallNv) December 23, 2024

Agora fala p mim, esse maluxo n merecia fazer o gol do titulo nao? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Romulo CAMPEÃO DA AMÉRICA ??24???? (@Romuloamf) December 23, 2024

Temporada pelo Botafogo

Todo torcedor botafoguense lembrará do nome Júnior Santos. Afinal, dos pés dele saiu o gol que sacramentou a conquista inédita da Copa Libertadores da América. Contudo, para além do feito histórico, o atacante marcou outros 19 tentos e contribuiu com quatro assistências em 50 jogos pelo clube carioca.

