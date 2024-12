Presidente do Santos abre o jogo sobre dívida do Botafogo por John

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, criticou o Botafogo por uma dívida em aberto pelo goleiro John, que pertencia ao clube paulista e chegou ao Alvinegro no início desta temporada. Ele revelou a situação após ser questionado em entrevista para o “ge” sobre a possibilidade do Peixe virar SAF, usando o exemplo do clube carioca estar bem sucedido.

“Tem SAFs de sucesso, fizemos uma negociação no início do ano, adquiriu um jogador nosso. E desde o meio do ano não paga. O nosso financeiro fica questionando. O nosso goleiro, o John. Botafogo. Não paga. Quer dizer… Tem sucesso dentro de campo, mas não tem cumprido as suas obrigações. Qual é a justificativa do não pagamento? Nem imagino. Essa conta vai ficar para quem? Para a SAF ou para o clube? Não sei também. Não sou eu que preciso ter essa resposta. Quem tem que ter essa resposta são os associados do clube. Mas hoje é uma realidade. Talvez o salto, um passo maior do que deveria ser dado e não estava tendo a possibilidade”, disse.

John, portanto, foi um dos destaques do Botafogo na temporada, em que o Glorioso terminou com os títulos da Taça Rio, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O goleiro tem contrato por mais três temporadas com o clube carioca, no entanto, as boas atuações fizeram alguns clubes despertarem interesse no jogador. Assim, pode ser que venha a receber propostas nesta janela de transferências.

