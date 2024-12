Gabriel Menino chega em BH para realizar exames no Atlético

Gabriel Menino chega em BH para assinar com o Atlético - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O meia Gabriel Menino chegou em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (23/12), para ser oficializado como o primeiro reforço do Atlético-MG para 2025. O jogador vai passar por exames médicos e, posteriormente, vai assinar contrato com o Galo. Ele faz parte das negociações que mandaram o atacante Paulinho para o Palmeiras.

Gabriel Menino está de férias neste momento, mas decidiu fazer uma pausa e passou em Belo Horizonte para antecipar os exames e se preparar mais rápido para a próxima temporada. Outro nome envolvido, o volante Patrick, da base, também deve passar pelo mesmo processo, mas em outra data a ser definida. Eles chegam em definitivo ao Atlético.

As contratações são as primeiras do Galo visando à próxima temporada. O Atlético-MG, contudo, ainda procura um novo técnico. Recentemente, a diretoria desistiu de investir em Luís Castro e agora avalia outros nomes. Pedro Caixinha aparenta ser o alvo da vez.

Além dos dois jogadores, o Atlético também vai receber uma bolada do Palmeiras por conta de Paulinho. Afinal, o Verdão vai pagar 18 milhões de euros para ao Galo, cerca de R$ 113,7 milhões. Além disso, de acordo com o portal “Itatiaia”, o clube paulista será responsável pelo mecanismo de solidariedade. No caso, Vasco e Bayer Leverkusen, da Alemanha, vão receber 5% pela negociação.

O responsável por esse mecanismo de solidariedade normalmente é o clube que vende o atleta. No entanto, como o Verdão assumiu essa condição, o Galo vai economizar 900 mil euros, ou seja, aproximadamente R$ 5,7 milhões na cotação atual.

