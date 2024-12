Campeão mundial com a França se disfarça para acompanhar jogo na arquibancada

O ex-zagueiro Raphael Varane teve sucesso na missão em não ser reconhecido em um jogo da Copa da França. O antigo defensor foi acompanhar o confronto entre Lens, clube que o revelou, e o Paris Saint-Germain pelo torneio. Assim, o ex-atleta utilizou uma touca e um cachecol com as cores do Lens e passou despercebido no estádio Stade Bollaert-Delelis e assistiu ao jogo no meio da torcida.

“De volta ao básico. Não tente explicar para eles, eles não conseguem entender. Adoro futebol, as emoções. É disso que se trata”, registrou Varane em sua conta no Instagram.

Apesar da presença, o ex-zagueiro não deu sorte para o Lens no embate, já que perdeu para o PSG em disputa de pênaltis e foi eliminado já na primeira rodada da Copa da França. Os donos de casa até saíram na frente do placar, mas tomaram o empate quatro minutos depois. Em seguida, a decisão ocorreu nas penalidades com a derrota do Lens por 4 a 3 para o adversário da capital.

Passagens de zagueiros por clubes europeus e pela seleção da França

Varane iniciou a sua carreira nas categorias de base do Lens em 2004, quando integrou o time sub-13. Posteriormente, ele atuou apenas uma temporada pelo time principal e com somente 24 jogos foi vendido ao Real Madrid, em 2011. Na oportunidade, a sua contratação foi uma indicação do ex-jogador e ídolo Zidane. O ex-defensor atuou pelos Merengues por 10 temporadas e, após uma passagem vitoriosa, transferiu-se para o Manchester United. Assim, em setembro ele anunciou a sua aposentaria aos 31 anos, após mais uma contusão no joelho.

Ele permaneceu quatro anos no clube inglês e foi atuar pelo Como, da Itália, nesta temporada. Contudo, por um curto e discreto período, já que entrou em campo em somente uma oportunidade. As diversas lesões que atrapalharam sua sequência, principalmente no Manchester United, seguiram o prejudicando.

Retour aux sources… N’essaye pas de leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre ?????? Love football, the emotions. This is what it is all about !! pic.twitter.com/Jggi350WMM — Raphaël Varane (@raphaelvarane) December 23, 2024

Na seleção da França, Varane disputou três edições de Copa do Mundo: 2014, 2018 e 2022. Na segunda ocasião, conquistou o principal torneio de seleções no mundo. Ainda integrou o grupo convocado para a Eurocopa de 2021. Ao todo, pelos Les Bleus (Os azuis na tradução para o português) foram 93 jogos e cinco gols marcados.

