Corinthians avança por novo patrocinador e prepara proposta a Pogba

O Corinthians segue na luta para tentar contratar Paul Pogba, ex-Juventus, para a temporada 2025. Para isso, o clube paulista avançou as tratativas por um novo patrocinador e já prepara uma proposta para contratar o francês. A informação inicial é do colunista Samir Carvalho, do “Uol”.

Pogba fez alta pedida salarial e pode ser um dos grandes problemas da diretoria na negociação. O meia pede entre 4 milhões e R$ 4,5 milhões por mês, somando luvas, direitos de imagem e salário. O clube paulista, por sua vez, pretende enviar uma oferta de R$ 3,5 milhões por mês. A diretoria acredita que ele pode diminuir o valor.

Além disso, a Esportes da Sorte vai desembolsar R$ 2 milhões por mês caso a contratação seja finalizada com sucesso. Desta maneira, a diretoria busca um novo parceiro para compor no negócio.

Pogba está sem clube desde novembro, quando rescindiu com a Juventus. Entretanto, o francês está suspenso até março de 2025, por conta de doping. A possibilidade do campeão mundial defender o Timão após o jogador receber uma ligação de Luva de Pedreiro, durante o programa “The Noite”, e afirmar que gostaria de jogar junto com Memphis Depay, seu companheiro de time nos tempos de Manchester United.

O sucesso de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 promissor, aliás, animam o Corinthians para arriscar na próxima temporada. Afinal, com a disputa da Libertadores e o crescimento do holandês, o Timão espera conseguir atrair outros jogadores de calibre mundial para vir atuar no Parque São Jorge.

