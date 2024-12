Vasco encaminha contratação do goleiro Daniel Fuzato

O Vasco segue em busca de reforços para a temporada 2025. Diante disso, o clube encaminhou a contratação do goleiro Daniel Fuzato junto ao Eibar, da Espanha. O goleiro vai assinar contrato válido por dois anos, mas antes disso vai realizar os exames médicos.

O Cruz-Maltino caminha para fechar uma transferência em definitivo, com o clube espanhol segurando parte dos direitos econômicos do goleiro de 27 anos. Os espanhóis vão ficar com 25%, enquanto o Cruz-Maltino com 75% dos direitos econômicos do jogador. Com passagens pelas seleções sub-17, sub-20 e sub-23, além de ter uma convocação à principal, Fuzato, aliás, quer voltar ao Brasil por questões familiares.

“Seria um desejo meu e da minha família. Acabei tendo a oportunidade de sair muito jovem do Brasil e acabei pulando algumas etapas. Não realizei esse sonho que era jogar em meu país”, comentou Daniel Fuzato, de 27 anos.

Revelado pelo Palmeiras, Daniel Fuzato está na Europa desde 2018. Já passou também por Itália (Roma), Portugal (Gil Vicente) e outros dois clubes da Espanha (UD Ibiza-Eivissa e Getafe).

