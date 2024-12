Atlético define prazo final para apresentar novo técnico

O Atlético segue sem técnico desde o dia 4 de dezembro, quando demitiu Gabriel Milito. O clube, no entanto, estabeleceu uma data limite para anunciar o novo nome.

A diretoria pretende anunciar o novo técnico até, no máximo, o último dia do ano. A expectativa é a de que o novo treinador se apresente junto com o elenco, no dia 8 de janeiro, na Cidade do Galo.

O Atlético vive uma novela desde a saída de Gabriel Milito. O clube entendeu que era hora de mudar a filosofia e apostar em um treinador europeu. Desde então, iniciou as negociações.

O primeiro nome cogitado foi o de Luís Castro. O ex-técnico do Botafogo negociou e participou de várias reuniões com o Galo ao longo desse período. Aliás, as partes chegaram a trocar nomes e debater o elenco.

Contudo, no último sábado, o Atlético encerrou as negociações. Oficialmente, o clube não comenta o assunto.

Sem Castro, o plano B passou a ser Pedro Caixinha, ex-treinador do Bragantino. No entanto, o treinador, que estava em negociação avançada com o Grêmio, foi anunciado nesta segunda-feira (23) pelo Santos. António Oliveira, ex-treinador do Corinthians e Cuiabá, também foi cogitado. A torcida, no entanto, rejeitou o nome nas redes sociais.

Nas últimas horas, Cuca passou a ganhar força nos bastidores. Ele é bem quisto dentro do clube; contudo, a ideia inicial era contratar um português. Diante das dificuldades, no entanto, o brasileiro voltou à pauta. Até agora, contudo, ele não foi procurado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.