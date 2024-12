Santos anuncia ex-Botafogo como novo CEO

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao lado de Pedro Martins, novo CEO do clube - (crédito: Reprodução/Youtube Santos TV)

O Santos demorou, mas oficializou Pedro Martins como novo CEO do clube. O profissional acenou positivamente para o projeto do clube santista, deixando, assim, o cargo de diretor de futebol do Botafogo. O anúncio do novo CEO foi feito O presidente Marcelo Teixeira foi o responsável por fazer o anúncio nesta segunda-feira (23), na Vila Belmiro.

O mandatário informou que a prioridade do Peixe sempre foi oficializar a contratação de Martins, antes de dar sequência ao planejamento para a formação do plantel e a chegada de um novo treinador.

“Um dos pilares da nossa gestão é a profissionalização. O meu plano A não estava para este ou aquele treinador, este ou aquele jogador. O meu plano A estava direcionado ao Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos Futebol Clube. Quando você faz um planejamento, que é o que a diretoria vinha fazendo, estávamos mapeando treinadores, jogadores. Para que, no momento certo, pudéssemos apresentar para o novo CEO”, afirmou Teixeira, antes de explicar as razões pelas quais tardou em anunciar o novo CEO:

Além disso, o presidente santista os motivos do anúncio do novo CEO do Santos ter demorado. Nas últimas semanas, Pedro Martins estava com o Botafogo na Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes, após a conquista da Libertadores. O profissional também fez parte do título da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Este novo CEO tinha também o compromisso (estava com o Botafogo na Copa Intercontinental). O profissional também fez parte do título da Série A do Campeonato Brasileiro. Não posso ainda fazer divulgação de contratação porque existem profissionais que estejam com contratos em vigência. Esperava que nosso CEO tivesse uma vida mais curta no clube que estava trabalhando. Pelo sucesso de onde estava, o CEO foi até a disputa do Mundial Interclubes. Isso prorrogou a definição no sentido de concretizar a vinda para o Santos”, detalhou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.