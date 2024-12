Otimista, Palmeiras aguarda resposta do Fulham sobre Andreas Pereira

Brazil's midfielder #19 Andreas Pereira reacts after his team's defeat in the Conmebol 2024 Copa America tournament quarterfinal football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada on July 6, 2024. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Depois de apresentar uma proposta em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na cotação atual) ao Fulham por Andreas Pereira, o Palmeiras agora aguarda a resposta do clube inglês nos próximos dias. A diretoria alviverde está otimista por um acerto com o jogador brasileiro para a próxima temporada. A informação é do “ge”.

O Palmeiras ainda tem uma certa “vantagem” para contratar Andreas Pereira. O meio-campista sinalizou interesse de defender o Alviverde e por isso deu o ok aos seus empresários para continuar a negociação. Aos 28 anos de idade, o meio-campista está no Fulham desde 2022, quando o clube pagou 10 milhões de libras (R$ 64 milhões na cotação da época) ao Manchester United para contratá-lo.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 15 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

Agressivo no mercado

O Palmeiras, por sua vez, mantém sua postura agressiva no mercado de transferência. A diretoria vê Andreas Pereira como uma ”cereja do bolo” na construção do elenco que vai disputar o Super Mundial de Clubes. Além do meia, o Verdão está próximo de anunciar a contratação de Paulinho, do Atlético-MG e já tem tudo certo com o uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City. Além disso, o clube alviverde também tem interesse em contratar Vitor Roque.

