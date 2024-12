Grêmio tem negociações com treinador argentino

Gustavo Quinteros, treinador do Vélez Sarsfield, na festa do título do Campeonato Argentina - (crédito: Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield)

Após finalizar os tratos com Pedro Caixinha, anunciado na tarde desta segunda-feira (23) pelo Santos, o Grêmio já iniciou as negociações para contratar um novo treinador. A diretoria busca a contratação de Gustavo Quinteros, de 59 anos, atualmente no Vélez Sarsfield (ARG).

As conversas com Quinteros já estão adiantadas. Desde que percebeu que Caixinha estava “enrolando” para dar uma resposta, o Tricolor passou a buscar alternativas, acelerando as negociações com o plano B.

A negociação, porém, não é simples. O próprio Santos tentou contratar o treinador, mas recebeu uma resposta negativa. O desejo de Quinteros, naturalizado boliviano, é continuar no Vélez, e as partes já iniciaram conversas sobre a renovação do contrato.

No lado do clube argentino, também há interesse na permanência do treinador, que recentemente conquistou o Campeonato Argentino.

“Quinteros me deu a sua palavra que vai seguir aqui. Eu confio nele. Estamos montando a pré-temporada”, afirmou o presidente do Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, em entrevista à Rádio Guaíba.

O Grêmio corre contra o tempo para anunciar um novo técnico. O clube está sem treinador desde 9 de dezembro, quando confirmou a saída de Renato Portaluppi. Desde então, a diretoria tem buscado um novo comandante, com algumas conversas em andamento, mas nenhuma delas avançou por diversos motivos.

