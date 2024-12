Mattos confirma acerto do Cruzeiro com Bolasie e campeão da Libertadores com Botafogo

Bolasie foi um dos poucos a se salvar no Criciúma, e Eduardo teve pouco espaço no Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram Bolasie; Vitor Silva / BFR)

O Cruzeiro segue a todo vapor no mercado da bola. No mesmo dia em que anunciou o retorno de Dudu, o clube mineiro já dá como favas contadas as contratações do meia Eduardo, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, e do atacante Yannick Bolasie, ex-Criciúma.

Diretor de futebol da Raposa, Alexandre Mattos enfatizou, nesta segunda-feira (23), que a dupla para o setor ofensivo deve desembarcar em Belo Horizonte em breve. Ambos chegarão sem custos ao Cruzeiro, já que estavam sem contrato em suas antigas equipes.

“Temos apalavrado o Eduardo, um jogador interessante, que joga em várias posições, e o Bolasie. Mas é aquilo, tem que assinar, chegar, fazer exame. Se não mudar nada…”, disse, em entrevista à Rádio Itatiaia,

Nome importante no Botafogo em 2023, Eduardo perdeu espaço no time após uma série de contratações neste ano. Mesmo com poucos jogos em 2024, integrou o elenco que levou o clube carioca a um ano histórico.

O congolês Bolasie, por outro lado, foi o grande destaque do Criciúma em 2024 após fazer carreira no futebol inglês e em outros clubes europeus. Em sua primeira experiência no Brasil, levou os torcedores do Tigre catarinense ao delírio com boas atuações, mas que não foram o suficiente para impedir o rebaixamento da equipe.

