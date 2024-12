Em primeira entrevista, Dudu promete dedicação e quer explicar imbróglio de julho

O atacante Dudu é oficialmente jogador do Cruzeiro. O atleta assinou contrato e foi confirmado pela diretoria na noite de segunda-feira (23). Em sua primeira entrevista com a camisa da Raposa, o camisa 7 prometeu empenho e garantiu que explicará tudo o que ocorreu para desfazer o trato em julho de 2024.

Inicialmente, Dudu agradeceu o carinho que recebeu até então e ressaltou que, no dia 3 de janeiro, em coletiva de imprensa, explicará o que aconteceu no meio do ano.

“Eu que agradeço o carinho, tudo o que fizeram por mim. A mensagem para o torcedor é acreditar no projeto. Estou muito feliz, feliz por voltar. No meio do ano, houve o contratempo, mas no dia 3 de janeiro, na coletiva, vou explicar e eles vão entender. Fico feliz pela confiança do Alexandre (Mattos), do Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF) e pelo respeito. Minha palavra está sendo cumprida. O que aconteceu no meio do ano, o torcedor vai entender bastante”, disse Dudu em conversa com a “Samuca TV”, do jornalista Samuel Venâncio.

A situação mencionada por Dudu ocorreu em julho. Naquele momento, o jogador fechou com o Cruzeiro, mas não assinou o contrato. A diretoria celeste estava tão confiante que chegou a anunciar o atleta. Contudo, diante da pressão e repercussão, o camisa 7 recuou e não formalizou o vínculo.

Essa demora fez Dudu perder dinheiro. Na época, o atleta teria vencimentos superiores a R$ 2,5 milhões. Agora, ele firmou um contrato de três temporadas com salário de R$ 1,7 milhão.

Ansiedade e luta por títulos

Em suas primeiras palavras, Dudu também ressaltou o empenho que dedicará ao Cruzeiro e revelou que a expectativa é alta para jogar novamente pelo clube após 13 anos.

“Estou ansioso para chegar no ano que vem, vestir a camisa e estar dentro de campo. Não é com palavras, não é com texto. É no campo. Estou preparado para chegar ao Cruzeiro bem, assim como meus companheiros. O ano que vem será grande. Vamos fortalecer o elenco. O Cruzeiro vai brigar por título. Vontade não vai faltar, vamos nos dedicar e brigar lá em cima da tabela”, finalizou.

