Neymar Jr ganha bolada no maior torneio de pôquer da América Latina

De folga no futebol, o astro Neymar Jr prestigiou o BSOP One Neymar Jr Edition, realizado em conjunto com o PokerStars. Entusiasta do jogo, o craque marcou presença com outros nomes famosos do esporte, como o atacante Marcos Leonardo e o meia Nenê. Ney se deu bem. Ficou em 14º lugar e levou para casa um prêmio de R$ 70 mil. O campeão, Pedro Reis, abocanhou R$ 830 mil.

Como parte das atrações do evento, a cantora Ludmilla, o grupo Jeito Moleque e o cantor Gabriel Smaniotto se apresentaram no local que encerrou a temporada de 2024 do BSOP (Brazilian Series of Poker), maior torneio da modalidade tanto da América Latina quanto do Hemisfério Sul.

“A participação de ícones em torneios como esse fortalece a visibilidade do pôquer e amplia seu alcance para um público ainda mais vasto. Esses nomes têm um papel fundamental na consolidação do pôquer como uma plataforma de negócios, que equilibra muito bem a diversão e a competitividade. Eles ajudam a atrair mais patrocinadores, investidores e também criam um ambiente de entretenimento capaz de cativar novos fãs”, afirma Leonardo Cavarge, CEO da WPF (World Poker Federation).

Neymar é parceiro do ‘Pokerstars’. Além disso, o camisa 10 do Al-Hilal também desempenha o papel de Embaixador Cultural da empresa e costuma participar com frequência de campeonatos da modalidade.

