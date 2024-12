Cruzeiro está perto de contratar Marquinhos, ex-Fluminense

Porto Alegre, Brasil - 08/11/2024 - Est..dio Beira Rio - .Fluminense enfrenta o Internacional esta noite em Porto Alegre pela 33.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Cruzeiro está perto de acertar com mais um reforço para o setor ofensivo para 2025. Após anunciar Dudu, ex-Palmeiras, a Raposa encaminhou a contratação do atacante Marquinhos, que estava no Fluminense e chega emprestado pelo Arsenal.

O jogador chegará ao Cabuloso com o aval de Fernando Diniz, que o levou para o Fluminense em 2024 e teve chances no primeiro semestre. Dessa forma, o jovem atacante, de 21 anos, foi considerado uma oportunidade de mercado e fica na Toca da Raposa até o fim do ano que vem. A informação foi divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães.

Marquinhos disputou 29 partidas pelo Fluminense em 2024, a maior parte delas sob o comando de Diniz, atual técnico do Cruzeiro. No Tricolor, chegou a atuar na ala direita, apesar de ser canhoto. Depois, com a saída do treinador, perdeu espaço com Mano Menezes. Terminou o ano com dois gols e duas assistências.

Em junho de 2022, o Arsenal pagou 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época) para contratar Marquinhos junto ao São Paulo. Ele fez apenas seis jogos pelo time principal dos Gunners, com um gol e uma assistência. Além disso, foi utilizado em cinco partidas no sub-21.

Na mesma temporada 2022/23, foi emprestado ao Norwich, time no qual atuou em 11 oportunidades, com um gol e uma assistência. Em seguida, foi cedido ao Nantes em agosto de 2023. Com poucas chances na França, o Arsenal pediu o seu retorno antes do previsto.

Dessa maneira, Marquinhos deve ser o sétimo reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Já foram anunciados Dudu, Christian e Rodriguinho, enquanto Gabigol, Bolasie e Eduardo estão apalavrados com a Raposa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.