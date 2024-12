Palmeiras define patrocinador máster e contrato de R$ 170 milhões

O Palmeiras tem um novo patrocinador máster a partir de 2025. De acordo com o ”ge”, o Verdão assinou contrato na madrugada desta terça-feira (24) com a casa de apostas Sportingbet. O vínculo será de três anos, com possibilidade de renovação por mais um. Dessa forma, o acerto marca a saída da Crefisa após 10 anos e o lançamento formal está previsto para o início de janeiro.

Os valores são de cerca de R$ 100 milhões fixos por temporada, podendo atingir R$ 170 milhões com bônus por metas, como por exemplo, a conquista de títulos. Além disso, o novo acordo prevê o uso da marca tanto na equipe profissional do masculino quanto no feminino.

Vale ressaltar que é um acordo único, com valores destinados ao orçamento de ambas as equipes, sem predeterminação de divisão percentual para cada setor. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos.