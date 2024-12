Coritiba anuncia o retorno de Rafinha

Um bom filho a casa torna! O Coritiba anunciou, nesta terça-feira (24), a contratação do lateral Rafinha. Jogador de 39 anos vai atuar em 2025 e se aposentar com a camisa do clube que o revelou.

O lateral estava no São Paulo e tinha um pré-acordo com o clube para uma renovação até o fim de março do ano que vem. No entanto, desistiu de ficar no Tricolor após uma proposta do Coxa, com contrato de um ano.

Assim, a ideia é que Rafinha atue pelo clube na temporada de 2025, se aposente pelo Coxa e depois trabalhe no clube após o fim da carreira, uma vez que tem forte identificação com o Coritiba.

Dessa forma, Mozart, técnico da equipe na próxima temporada, chegou a conversar com o jogador nas últimas semanas. A conversa era para mostrar o que ele espera de Rafinha em campo e formas que pretende utilizá-lo nas partidas.

O elenco do Coritiba se apresenta nesta quinta-feira (26) para iniciar a pré-temporada. No entanto, Rafinha deve se apresentar apenas no início de janeiro. Ele está de férias desde o fim do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro.

Pelo Coxa, o jogador atuou em 51 partidas entre 2004 e 2005 e marcou cinco gols. Ele foi campeão paranaense e deixou a equipe para defender o Schalke 04, da Alemanha, por 5 milhões de euros na época.

