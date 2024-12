Saídas de Gabigol e David Luiz deixam o Flamengo com apenas três titulares da Libertadores-2022

Em 2022, o Flamengo conquistava a Libertadores pela terceira vez, após vitória por 1 a 0 sobre o Athletico. Com as saídas de Gabigol e David Luiz, o Rubro-Negro carioca tem apenas três titulares remanescentes daquele título.

Dessa forma, o atacante anunciou que deixaria o Flamengo após a conquista da Copa do Brasil, em novembro. Já o zagueiro foi comunicado no último sábado (21) que não teria o contrato renovado, em uma das primeiras ações do novo diretor de futebol, José Boto, que será o chefe da pasta na nova diretoria encabeçada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

Agora, com a saída da dupla, somente o zagueiro Léo Pereira, o meia Arrascaeta e o atacante Pedro seguem no elenco para a próxima temporada. Além deles, Filipe Luís, hoje técnico da equipe, foi o lateral-esquerdo titular na partida, que contou com gol de Gabigol.

Assim, dos titulares, não atuam mais no Rubro-Negro o goleiro Santos (Fortaleza), o lateral-direito Rodinei (Olympiacos) e os volantes João Gomes (Wolverhampton) e Thiago Maia (Inter), sem contar o meia Everton Ribeiro.

Além dos titulares já citados, seguem no clube o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o volante Pulgar. Além dos atacantes Bruno Henrique e Éverton Cebolinha, suplentes na ocasião.

Os reservas que estavam no elenco rubro-negro e deixaram o clube são: Diego Alves (sem clube), o zagueiro Pablo (esteve emprestado ao Botafogo nesta temporada), o lateral Matheuzinho (Corinthians) e o volante Vidal (Colo-Colo-CHI). Também não estão mais no grupo os meias Diego (aposentado), Vitor Hugo (Goztepe-TUR) e Matheus França (Crystal Palace-ING), e o atacante Marinho (Fortaleza).

