Internacional e Krasnodar ainda alinham venda de Wesley; entenda

O Internacional estuda se uma das melhores soluções para equilibrar sua condição financeira seja negociar o atacante Wesley. O jogador foi um dos destaques da equipe na última temporada pelo seu desempenho regular. Assim, despertou o interesse de alguns clubes como o Krasnodar, da Rússia. A oferta recebeu boa avaliação dos gaúchos, mas alguns detalhes ainda são discutidos. Um exemplo é a antiga dívida do Colorado com o clube russo quando contratou Wanderson, mas vale ressaltar que são tratativas distintas.

O Krasnodar entregou uma terceira proposta ao Inter, dessa vez girando em torno de 10 milhões de euros (quase R$ 62 milhões na cotação atual). Como o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos de Wesley, iria receber cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na cotação atual). A outra metade pertence ao Palmeiras.

Promessas não cumpridas

A oferta agradou ao Colorado, mas ainda há a pendência por Wanderson, já que os gaúchos prometeram desembolsar 4,5 milhões de euros (R$ 24,8 milhões pela cotação da época) para contratá-lo. As partes acordaram que esse montante fosse pago em seis parcelas de 750 mil euros (o equivalente a R$ 4,1 milhões) a cada semestre. Entretanto, o Internacional atrasou uma das cotas em 2024 e ainda precisa quitar mais duas no próximo ano. Atualmente, o débito é de 1,5 milhão de euros (o equivalente a R$ 9,66 milhões na cotação atual).

Uma negociação não depende da outra para ser concretizada. Na verdade, o interesse do clube russo por Wesley serviu para retomada do contato por Wanderson. Entretanto, as duas tratativas ocorrem sem interferências de uma sobre a outra. Com isso, o Inter assegurou ao clube russo que vai regularizar o pagamento após concluir as tratativas por Wesley.

A diretoria colorada ainda tem que buscar uma solução para mais uma dívida envolvendo Wesley. Afinal, o Internacional contratou o atacante junto ao Cruzeiro em fevereiro e se comprometeu a pagar 1,5 milhão de dólares (R$ 7,44 milhões na cotação da época) para fechar o negócio. Deste modo, os clubes discordam a respeito do débito. A Raposa cobra o recebimento de R$ 7 milhões e com o envio de um pedido na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD). Por outro lado, os gaúchos admitem o débito, mas por um valor diferente de R$ 2,8 milhões.

Internacional estuda melhores soluções para condição financeira

O Colorado já reconheceu publicamente a necessidade de negociar jogadores, especialmente pelo débito de R$ 90 milhões causado pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em maio, o clube foi obrigado a realizar reformas no CT Parque Gigante e no Beira-Rio, que ficaram alagados. O planejamento do Internacional é encerrar a temporada com prejuízo financeiro de R$ 44 milhões.

Na metade de 2024, o clube recebeu uma investida de sete milhões de euros por Wesley (R$ 43,44 milhões pela cotação da época) do Besiktas, da Turquia. Contudo, a diretoria recusou a oferta, pois entendia que o valor ideal deveria se aproximar dos 12 milhões de euros. O atacante finalizou a temporada com 48 jogos disputados. Ele foi um dos protagonistas da equipe, sendo o artilheiro com 13 gols, 11 deles no Campeonato Brasileiro, além de duas assistências. O contrato do Inter com Wesley é válido até o fim de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.