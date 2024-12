Grêmio encaminha contratação do técnico Gustavo Quinteros

SANTA FE, ARGENTINA - DECEMBER 07: Gustavo Quinteros, Head coach of Velez looks on prior to the Liga Profesional 2024 match between Unión and Vélez Sarsfield at Estadio 15 de Abril on December 07, 2024 in Santa Fe, Argentina. (Photo by Mateo Luis Occhi/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Grêmio agiu rápido no mercado após decidir encerrar as tratativas com Pedro Caixinha. O clube gaúcho teve sucesso nas conversas com Gustavo Quinteros e progrediu nas tratativas com o atual técnico do Vélez Sarsfield, da Argentina. Assim, o comandante tem situação encaminhada para assumir o comando do Imortal na próxima temporada e a intenção é confirmar a sua contratação ainda nesta terça-feira (24), véspera do Natal. A informação é da ‘Rádio Gaúcha’.

Caso a negociação tenha um desfecho positivo, o Tricolor Gaúcho não deve ter a obrigação de fazer uma compensação financeira ao clube argentino. Afinal, o seu vínculo com o Vélez Sarsfield expira no fim de dezembro. Deste modo, se houver o acordo entre as partes, Gustavo Quinteros, de 59 anos, terá a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Trabalho de excelência na Argentina

O profissional teve o seu nome ventilado no futebol brasileiro, mais especificamente no Vasco e Santos. Ele ganhou notoriedade pelo trabalho no Vélez Sarsfield, onde foi campeão argentino com uma vantagem de três pontos para o Talleres, segundo colocado. Em sua passagem pelo clube argentino, Quinteros esteve à frente do time em 32 partidas, com 19 vitórias, nove empates e somente quatro derrotas.

Nascido em Santa Fé, na Argentina, Gustavo Quinteros é naturalizado boliviano e defendeu a seleção do país enquanto jogador. Como técnico, trabalhou em diversos clubes e seleções na América Latina, como San Lorenzo e Vélez Sarsfield na Argentina, Blooming, Bolívar e Oriente Petrolero na Bolívia, Emelec no Equador e Universidad Católica e Colo-Colo no Chile. Além disso, passou por Al-Nassr e Al Wasl no mundo árabe e comandou as seleções da Bolívia e do Equador.

Grêmio se frustra em negociações com Pedro Caixinha

A prioridade do Imortal passou a ser fechar a contratação de um novo comandante depois de preencher lacunas na diretoria e comissão fixa. Assim, o clube começou a intensificar suas movimentações com os candidatos a substituto de Renato Gaúcho. Após a negativa de Tite, seu plano A, o Tricolor Gaúcho sondou Arce e Fábio Carille, com a ajuda do ex-técnico Felipão, porém sem avanço nas conversas.

Deste modo, Caixinha se tornou o favorito. O comandante se encaixava no perfil traçado como ideal pelo clube. “Aguerrido, forte e intenso” como frisou o diretor de futebol Guto Peixoto. Assim como um profissional com maior capacidade tática. O Grêmio encaminhou o contrato visando que o português o assinasse na última quinta-feira (19) e pudesse anunciá-lo no dia seguinte. Entretanto, a demora em receber o vínculo assinado e a ausência de contato com os seus agentes provocaram uma mudança no panorama.

Prova disso é que a partir da noite do último domingo (22), o discurso interno era o de retornar ao mercado para abrir negociações com outro técnico. Com esta reviravolta, Pedro Caixinha teve outro clube brasileiro como destino, o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.