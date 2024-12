Neymar se declara ao Santos e brinca sobre convite para jogar no Corinthians

De folga no futebol, o astro Neymar Jr prestigiou o ‘BSOP One Neymar Jr Edition’, realizado em conjunto com o PokerStars, no último final de semana, e falou, claro, sobre futebol. Dentre os assuntos abordados de forma descontraída, o craque brasileiro se declarou ao Santos e respondeu ao convite de um amigo para jogar no Corinthians como algo “muito difícil”.

Enquanto autografava uma camisa do Santos para um fã, Neymar exaltou o clube que teve Pelé como Rei e ele como príncipe.

“Esse aqui é o maior time do mundo. Santos! Esquece. Maior time do mundo, maior do que tudo. Revelou o rei (Pelé) e o príncipe (Neymar)… Fala outra coisa, fala aí. Alguém fez mais do que este cidadão aqui? Dá uma olhada”, disse Neymar, apontando para a coroa estampada na camisa em homenagem a Pelé.

Na sequência, André Akkari, ex-jogador profissional de pôquer, aproveitou sua amizade com Neymar para tentar convencer o craque a jogar pelo Corinthians.

“Respeito muito o Corinthians, mas você tem que respeitar muito o Santos. Sei que sou jovem ainda, mas é muito difícil, né? O Santos é o time do meu coração”, explicou.

LEIA MAIS: Neymar ganha bolada no maior torneio de pôquer da América Latina

Atualmente em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e em reta final de contrato com o Al-Hilal, Neymar ainda avalia os próximos passos de sua carreira.

Memphis Depay rasga elogios a Neymar

Memphis Depay, que também esteve presente no evento, elogiou Neymar e reforçou sua admiração pelo brasileiro.

“Ney sabe o que falei para ele, é algo entre nós. Mas, claro, ele é muito importante para o país, uma superestrela, com talento para levar o Brasil ao título da Copa do Mundo. Eu adoraria jogar com ele no Corinthians. Apesar de ele torcer para o Santos, acredito que ele tem muitos amigos corintianos. Foi um ótimo momento juntos. Espero que ele seja feliz onde estiver”, comentou Memphis.

Embora Memphis e Neymar tenham jogado pelo Barcelona, isso aconteceu em períodos diferentes: Ney esteve no clube de 2013 a 2017, enquanto Memphis jogou lá entre 2021 e 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.