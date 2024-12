Nenê, aos 43 anos, adia aposentadoria e renova com o Juventude; confira vídeo!

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, o Juventude deu um presente para sua torcida. Afinal, oficializou a renovação de contrato com Nenê por mais uma temporada. O clube, aliás, postou vídeo em suas redes sociais em que brinca com a idade do meia. Assim, o jogador de 43 anos aparece com vestimentas que remetem a um aposentado, mas que se revela como um pesadelo.

Nenê chegou à Caxias do Sul para defender o Papo em 2023. Desse modo, ele irá para sua terceira temporada com a camisa alviverde. Até o momento, são 64 jogos pelo time jaconero, com dez gols e 11 assistências.

Fim de ano tem mesmo esse jeitinho de despedida, né? Mas aí chega o Natal para nos lembrar de algo essencial: é tempo de renovação! Renovar os sonhos, a esperança, a fé e, principalmente, os laços com quem faz a nossa vida mais feliz. Um Feliz Natal e que JUntos possamos… pic.twitter.com/TGfuVWjIFD — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 24, 2024

O meio-campista já havia tornado pública sua intenção de seguir nos gramados por mais um ano. Experiente, acumula passagens por Vasco, Fluminense, São Paulo, Al-Gharafa (Qatar), West Ham (Inglaterra), PSG e Monaco (ambos da França), Espanyol, Celta de Vigo, Alavés e Mallorca (todos estes da Espanha), além de Santos, Palmeiras e onde tudo começou, no Paulista de Jundiaí.

