São Paulo anuncia contratação de Oscar

Agora é oficial. Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, o São Paulo anunciou a contratação do meia Oscar. A confirmação do “super-reforço” aconteceu por meio das redes sociais de Julio Casares, presidente do clube, que publicou uma foto em que aparece ao lado do jogador de 33 anos. Momentos depois, o Tricolor também confirmou a chegada do atleta.

“Foto de encontro com o craque Oscar nesta semana… Qualquer semelhança será mera coincidência? Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhando para estarmos juntos e em sintonia também em 2025!”, escreveu Casares em sua conta no Instagram.

Dessa maneira, Oscar retorna ao São Paulo após 14 anos. Em 2010, o meia rescindiu contrato com o Tricolor Paulista e acertou com o Internacional, antes de rumar ao futebol europeu.

Tem #SuperReforço para a próxima temporada! Que momento, @superbet_br! ???? Saiba mais > https://t.co/zj801GM8Jd#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/ynX8k9ergY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024

Oscar estava livre no mercado e chega ao clube sem custos. No entanto, o meia de 33 anos terá um dos três maiores salários do elenco, além de luvas com valores altos.

Confira o vídeo publicado pelo São Paulo:

????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????? ????????…#SuperReforço#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/bTb4zSbUGl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024

