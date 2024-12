Gatito deixa o Botafogo e é anunciado pelo Cerro Porteño

Reserva de John durante a temporada campeã do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández está de casa nova. Nem tão nova assim. No início da madrugada desta quarta-feira, o Cerro Porteño anunciou que o veterano goleiro, da seleção do Paraguai, acertou sua volta ao clube e será um dos principais reforços para a temporada de 2025, quando o time jogará a Libertadores, mas terá de passar pela fase eliminatória.

Assim, termina o ciclo de Gatito no Botafogo, clube pelo qual mais jogos disputou na carreira. O arqueiro chegou em 2017 e fechou sua participação no Glorioso com 208 jogos e muito carinho da torcida. Sai com quatro conquistas pelo clube: um Carioca (2018), uma Série B do Brasileiro (2021), além da Libertadores e Sperie A do Brasileiros de 2024.

Raio X de Gatito

Roberto Júnior Fernández Torres, o “Gatito”, iniciou a carreira no Cerro Porteño. Chegou à base em 2000 e se profissionalizou em 2007, ficando até 2014. Neste período, foi emprestado três vezes, para Estudiantes e Racing (ambos da Argentina) e Utrecht (da Holanda). Em 2014, começou a defender clubes brasileiros. Saiu-se bem no Vitória e no Figueirense. Como se destacou, o Botafogo o contratou em 2017. Durante esse período, passou por uma grave lesão no joelho direito, que o deixou inativo durante toda a temporada de 2021.

Sua contratação pelo Cerro se dá, além do carinho especial pelo clube, pela boa fase. Gatito, mesmo com 36 anos, aproveitou bem a chance que ganhou na seleção do Paraguai e voltou a ser titular após a chegada do treinador Gustavo Alfaro. Com suas boas atuações, ajudou sua seleção a deixar os últimos lugares e, com uma reação incrível (incluindo vitórias sobre o Brasil e a Argentina), entrou na zona de classificação para a Copa do Mundo.

