Bahia acerta a contratação de Rodrigo Nestor, do São Paulo

O meia Rodrigo Nestor será jogador do Bahia em 2025. O São Paulo chegou a um acordo com o Tricolor Baiano para a transferência do jogador por empréstimo, com metas para obrigação de compra. No Esquadrão de Aço, o atleta vai reencontrar o técnico Rogério Ceni, com quem teve boas atuações no passado.

Pelo jogador, o Tricolor Baiano vai desembolsar inicialmente 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões). Se uma meta (ainda não divulgada) for batida, o clube vai investir mais 4,7 milhões de euros (R$ 30 milhões) na compra o meio-campista.

O grande percalço de Nestor começou ainda em 2023. Afinal, pouco depois do título da Copa do Brasil, o meio-campista precisou passar por cirurgia para corrigir um problema no ligamento colateral do joelho esquerdo. Por causa disso, ele perdeu toda a pré-temporada de 2024 e só voltou a jogar em maio.

O jogador que estava acostumado a atuar centralizado ou um pouco mais recuado, como segundo volante, começou a jogar pelo lado esquerdo do ataque com Dorival Júnior. Foi no setor que ele se destacou em 2023. Mas com Luis Zubeldía, não recebeu tantas oportunidades para tentar repetir as atuações do ano passado.

Zubeldía vem optando por jogadores com características de velocidade para atuar no setor, como Ferreira e Erick. Assim, Nestor perdeu ainda mais espaço. Para piorar, o clima ficou ainda mais pesado após o jogador perder um pênalti na decisão contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores.

Rodrigo Nestor vê com bons olhos um reencontro com Rogério Ceni

Brilha os olhos de Rodrigo Nestor a possibilidade de voltar a trabalhar com Rogério Ceni. O treinador, inclusive, já havia pedido essa contratação no passado recente. Mas foi com o ex-goleiro que o meio-campista teve sua melhor temporada na carreira. Em 2022, o jogador fez 62 jogos, marcou oito gols e distribuiu 11 assistências.

Nesta temporada, por exemplo, o meia participou de 36 jogos, fez um gol e deu duas assistências em 2024, sem se firmar como titular. Assim, o meia vê com bons olhos uma mudança de ares e reencontrar um velho conhecido para ter mais oportunidades.

