Corinthians vasculha mercado e deixa anúncios para 2025

O Corinthians segue seu planejamento para a próxima temporada e está em busca de reforços pontuais para reforçar o elenco em 2025. Contudo, a diretoria do Timão não tem pressa para anunciar novos nomes e as confirmações de novas contratações deve acontecer apenas no ano que vem.

A calma do Timão no mercado passa muito pela última janela de transferência que a equipe fez. Internamente, a direção acredita que conseguiu antecipar vários movimentos para reforçar o time no meio de 2024. Os jogadores que mudam o patamar do elenco chegaram na atual temporada. Assim, 2025 será para procurar peças cruciais, que agreguem o plantel e também para anúncios.

“A nossa intenção, como falamos desde o início, era a manutenção do elenco, nosso maior objetivo esse ano. Terminamos o elenco, a equipe disputando bem o Brasileiro, com grandes resultados e uma série importante de invencibilidade, esse era o objetivo. Agora, se por acaso a comissão técnica identificar que há alguma oportunidade, de característica, de posição que a gente precise ir ao mercado, certamente faremos”, disse Fabinho Soldado.

Neste momento, a prioridade é por jogadores livres no mercado ou que demandem pouco investimento. Foi assim, aliás, que o Corinthians contratou jogadores importantes na última janela de transferência.

Dos nove jogadores contratados, quatro estavam livre no mercado e outros dois acertaram por empréstimo. O Corinthians só precisou desembolsar dinheiro para as contratações em definitivo do goleiro Hugo Souza e dos meio-campistas Alex Santana e Charles.

O objetivo verdadeiro da diretoria corintiana é manter a base do plantel atual. Yuri Alberto, por exemplo, disse que fica no Timão, mas o jogador vive no radar de clubes europeus.

