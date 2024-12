Goiás acerta a contratação de Arthur Caíke, ex-Flamengo

Arthur Caíke é o novo reforço do Goiás - (crédito: Comunicação / Goiás E.C.)

Reforço chegando! O Goiás anunciou nesta quarta-feira (25) a contratação do Arthur Caíke. O atacante, de 32 anos, atuou pelo Sport e Criciúma nesta temporada. Ele chega com contrato em definitivo no Verdão.

Em 2024, o jogador marcou sete gols. Foram dois pelo Sport, clube que defendeu no primeiro semestre desta temporada, e os outros cinco pelo Criciúma.

Arthur Caíke tem passagens pelo Flamengo, onde atuou em 12 partidas em 2014. Além disos, o atacante já defendeu outros clubes no Brasil, como Cruzeiro, Bahia, Coritiba, Figueirense, Chapecoense e Atlético-GO. Recentemente, ele também passou pelo Kashima Antlers, do Japão.

Assim, o atacante é a sexta contratação do Verdão para a próxima temporada. O Goiás também acertou a contratação de outros dois atacantes: Edson Carioca e Facundo Barceló, além dos volantes Juninho e Gonzalo Freitas e do lateral-direito Williean Lepo.

