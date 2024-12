Chegada de Caixinha pode mudar futuro de Morelos no Santos

O Santos vai, enfim, começar a tomar decisões visando a próxima temporada, após o anúncio do técnico Pedro Caixinha. O treinador se reunirá com a diretoria para definir as chegadas e saídas do Peixe. Contudo, quem pode ganhar uma sobrevida no Alvinegro Praiano é Alfredo Morelos.

O jogador está emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, até o fim deste mês e, mesmo tendo sido recentemente campeão por lá, tem futuro incerto no Peixe. Dentro da Vila Belmiro, há dúvidas sobre o jogador, principalmente pelo lado financeiro. O que pode ajudar o colombiano é o seu passado com Pedro Caixinha.

Afinal, os dois já trabalharam juntos no Rangers, da Escócia, em 2017. Durante o período em que trabalharam juntos, Morelos disputou 15 partidas, marcou oito gols e deu uma assistência. Apesar do bom desempenho no começo, a passagem de Caixinha pelo clube escocês foi curta, encerrada após cinco meses devido a resultados negativos.

Em outros clubes, Caixinha tentou trazer Morelos, mas não obteve sucesso. Ele inclusive teria ficado surpreso com a negociação do Santos quando trouxe o atleta ao Brasil. Agora, vai reencontra-lo na Vila Belmiro.

Morelos divide opiniões no Santos

O nome do jogador divide opiniões muito por conta do seu alto salário. Morelos até chegou a aceitar reduzir seu salário para ficar no Peixe em 2024, diante do rebaixamento sofrido no ano passado. Contudo, seus vencimentos vão voltar para a casa dos R$ 900 mil a partir de janeiro. O valor preocupa a diretoria do Santos que quer contratar reforços de peso, mas pode ver sua folha salarial aumentar significativamente com o colombiano.

Uma ala do clube vê Morelos como um bom reforço para 2025. Principalmente após recuperar a boa fase com a camisa do Atlético Nacional. Por lá, o atacante disputou 26 jogos, marcou dez gols, deu duas assistências. Por outro lado, outra parte da diretoria entende que o jogador pode ser uma boa moeda de troca, envolvendo o atleta em uma negociação por um possível reforço.

Um empréstimo também não está descartado, mas o Santos só toparia se o clube que contratasse o colombiano, arcasse com os salários do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.