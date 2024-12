Inter faz mudança no gramado do Beira-Rio ainda sob reflexos das enchentes

O Internacional iniciou em dezembro mudanças importantes no gramado do Beira-Rio visando a próxima temporada. Assim, o clube gaúcho volta a mexer no campo onze anos após o plantio para receber a Copa do Mundo e quer dar mais segurança ao piso já na primeira partida como mandante em 2025. O confronto, aliás, será com o Juventude, previsto para 25 ou 26 de janeiro.

“Começamos em 5 de dezembro e concluímos dia 13 o plantio. A partir daí, a estimativa fica de 30 a 40 dias para estar no nível ideal”, disse o vice de patrimônio Gabriel Nunes.

Cabe salientar que o Colorado costuma realizar dois plantios por ano, com tipos de gramas mais adequadas a verão e inverno colocados em uma base considerada permanente. No entanto, a mudança neste período de recesso acontece devido à enchente de maio, que assolou Porto Alegre.

Reflexos das enchentes de Porto Alegre

O intuito, portanto, é acelerar o processo para que o gramado tenha condições já em janeiro. Afinal, o campo ficou submerso e foi contaminado pela enchente. Para a sequência do Brasileirão, o clube trocou a grama de inverno utilizada, porém sabia que seria necessário um novo procedimento.

“Na última rodada, o gramado já não estava nas melhores condições visualmente. Chegamos ao limite, mas conseguimos ter sucesso’, explicou Nunes.

Por fim, o Internacional conta com mais de 20 funcionários nos cuidados com o campo, em um contingente de 50 pessoas em todo o processo.

O trabalho ainda ocorre. O Inter conta com mais de 20 funcionários nos cuidados com o campo, em um contingente de 50 pessoas em todo o processo, que também leva em consideração um serviço terceirizado. O clube escavou o solo em 8cm de profundidade ao longo dos nove mil metros quadrados de campo. O gramado do CT Parque Gigante também passará por ajustes, mas não ficou tão deteriorado.

